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Новости > ФИФА представила логотип и слоган ЧМ-2026

ФИФА представила логотип и слоган ЧМ-2026

Абелардо
18.05.23 15:49
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ФИФА представила логотип и слоган ЧМ-2026

Главное: Следующий Мундиаль, который примут США, Канада и Мексика, получил свои основные символы.

Детали: Следующий чемпионат мира будет особенным. Так считают в ФИФА, поэтому придумали для события особый логотип и слоган.

Напомним, что Мундиаль в 2026 году станет первым, в котором примут участие 48 команд. Кроме того, впервые турнир будут принимать сразу три страны: США, Канада и Мексика.

На логотипе ЧМ-2026 представлен главный трофей на фоне узора, созданного многократным повторением изображения 26 разных цветов. Эмблема была представлена на официальном мероприятии в Лос-Анджелесе.

Также президент ФИФА Джанни Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026 «WE ARE 26» (Мы-26):

«WE ARE 26 — это боевой клич. Это момент, когда три страны и весь континент заявляют: „Мы вместе приглашаем весь мир и готовы провести самый большой, лучший и всеобъемлющий чемпионат мира в истории“. ЧМ-2026 позволит каждой стране-хозяйке и каждой стране-участнику вписать свою страницу в историю мировых первенств, а уникальный бренд — это большой шаг на пути к 2026 году. Всего за несколько часов прекрасные 16 городов, которые примут ЧМ-2026, сделают турнир еще более красочным и увлекательным, запустив отдельные индивидуальные бренды, разработанные ФИФА. Эти уникальные города олицетворяют веселые места и фантастических людей, все это подарит фанатам незабываемые впечатления в 2026 году. Пока мы празднуем сегодня здесь, в Лос-Анджелесе, весь континент отмечает то, что весь мир через три года объединится в Северной Америке, чтобы наблюдать за огромнейшим шоу на Земле», — цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.

В тему: Футбольный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров станет новым наставником сборной Украины. Соглашение с УАФ уже якобы подписано.

Тэги: футбол, ФИФА, спорт, символика, ЧМ-2026

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