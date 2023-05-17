Франция может передать Украине ракеты с радиусом поражения до 700 км

Главное: Франция рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Scalp. Радиус поражения этой ракеты составляет 250 км, но может быть увеличен до 500 и даже 700 км в зависимости от версии.

Детали: Во Франции рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных ракет Scalp. Они являются аналогом Storm Shadow, предоставленных Британией. Об этом сообщает Le Monde.

Издание отмечает, что в недавнем интервью TF1 президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, что Париж изучает возможность поставки Украине ракет Scalp.

Елисейский дворец в комментарии Le Monde заявил, что «изучаются все варианты», но «на данный момент это не планируется».

Стоит отметить, что французско-британская ракета Scalp является аналогом Storm Shadow, предоставленных Украине Великобританией. Это управляемая ракета класса «воздух-земля», предназначенная для поражения фиксированных целей на большом расстоянии. Радиус поражения этой ракеты составляет 250 км, но может быть увеличен до 500 и даже 700 км в зависимости от версии.

Scalp предназначена для поражения стратегических целей, расположенных в тылу. Речь идет о командных центрах, складах боеприпасов или логистических узлах.

В тему: Британия уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.