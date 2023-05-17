В Киеве приняли важное решение о работе транспорта во время тревоги

Главное: Во время воздушной тривоги в Киеве КП «Киевпасстранс» и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения.

Детали: В Киеве с 22 мая наземный общественный транспорт в случае оглашения воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Об этом сообщает КГГА.

КП «Киевпасстранс» и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. Водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Отмечается, что контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве.

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