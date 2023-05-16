Минобороны РФ отчиталось об «уничтожении» ЗРК Patriot

Главное: В России заявили об «уничтожении» ЗРК Patriot. Для удара вроде бы была применена аэробалистическая ракета «Кинжал», которую в России упорно продолжают называть «гиперзвуковая».

Детали: Российские военные вроде бы «уничтожили» американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. С таким заявлением выступил спикер минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге во вторник, 16 мая.

По его версии, для удара была применена аэробалистическая ракета Кинжал, которую в России упорно продолжают называть «гиперзвуковая».

«Высокоточным ударом „гиперзвуковым“ ракетным комплексом Кинжал в городе Киеве поражен зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США», — сказал Конашенков.

Россия не впервые использует фейки о якобы уничтожении современной западной военной техники, переданной на нужды ВСУ. К примеру, по состоянию на январь 2023 года в России заявляли об «уничтожении» около 60 установок HIMARS, хотя Украина получила их не более 20 единиц, а также нескольких однотипных систем M270 и MARS.

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