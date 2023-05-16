В этом году пришкольных лагерей в Киеве не будет

Главное: Пришкольных лагерей в Киеве в этом году не будет. Будут коррекционные форматы, позволяющие детям находиться в школах, но обычных школьных лагерей не будет.

Детали: В этом году в Киеве летних лагерей при школах не будет. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Как сообщил чиновник, правительство обязало провести учебный год до 30 июня в этот же период и состоятся последние звонки.

«У нас не будет классических лагерей при школах. Будут коррекционные форматы, которые дают возможность детям находиться, создать активности. Но обычных школьных лагерей — не будет. Что такое летние лагеря в школах в довоенное время? Дети тогда учились до 25 мая. В июне были лагеря, это давало возможность плавно перейти от учебы в каникулы. А в этом году мы учимся до 16 июня», — объяснил Мондриевский.

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