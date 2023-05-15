Першого наркоторговця в рамках акції «Спіймай баригу» затримали в Кривому Розі: як це було

Наркодилера, який розповсюджував амфетамін, спіймали нацгвардійці. Про це повідомляють організатори акції «Спіймай баригу» на своєму сайті . Бійці нацгвардії патрулювали місто та виявили чоловіка, який намагався зробити «закладку» з наркотичними речовинами. Здати його не тільки до поліції, а й організаторам акції, вирішив один із військовослужбовців, який був у патрулі. Він виконав всі умови акції, надав відео та витяг з ЄРДР про початок провадження. Всі надані документи спочатку перевіряють юристи, кажуть організатори, пишуть Факти

«Національна гвардія не є правоохоронним органом в тому розумінні, як Нацполіція та її департаменти та підрозділи. Це особи, які патрулюють міста та селища, займаються виключно безпекою громадян. Дійсно, до нас звернулися, на нашу електронну адресу надійшло повідомлення про те, що співробітники Нацгвардії під час патрулювання виявили та затримали в порядку, передбаченому чинним законодавством, з викликом відповідно патрульної поліції, особу, яка займалася збутом наркотичних речовин», — говорить юрист проєкту «Спіймай баригу» Андрій Кузьменко.

Винагороду перший учасник отримав на карту. Сума залежить від ваги забороненої речовини, яку вилучають поліцейські у затриманого торговця, зазначено на сайті. Нацгвардійцю перерахували 40 тисяч гривень, витратити їх він виріши на власне спорядження для подальшої служби.

«В Кривому Розі місцеві знають, що тут процвітає наркозлочинність, але громадяни ніяк не можуть із цим поборотися. Одного дня ми зловимо баригу — наступного дня буде новий барига. З цим боротися досить таки складно. Мої друзі та побратими будуть долучатися до акції „Спіймай баригу“, щоби покращити боротьбу проти наркотрафіку в Кривому Розі та в цілому в Україні», — розповів учасник акції «Спіймай баригу» Віктор.

Юристи проєкту наголошують: всі відомості, які їм надсилають учасники, є конфіденційними, ці дані не розкривають.