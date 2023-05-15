Главарь МВД «ЛНР» Игорь Корнет стал жертвой взрыва в центре Луганска, — СМИ

Главное: В результате сегодняшнего взрыва в центре Луганска ранения получил так называемый «и.о. главы МВД ЛНР» Игорь Корнет.

Детали: Сегодня, 15 мая, днем в результате взрыва во временно оккупированном Луганске ранения получил так называемый «и.о. главы Министерства внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет. Об этом сообщает «РИА-Новости» в Telegram.

«Врио главы МВД ЛНР» Игорь Корнет ранен при взрыве в центре Луганска", — пишет пропагандистское издание со ссылкой на источника.

При этом более детальная информация о состоянии Корнета пока неизвестна.

В тему: В самом центре Луганска прогремел мощный взрыв.