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Новости > Британия начнет обучение украинских пилотов

Британия начнет обучение украинских пилотов

Александр Панько
15.05.23 15:56
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Британия начнет обучение украинских пилотов

Главное: Украинские пилоты начнут обучение в Британии. Вместе с подготовкой пилотов будет вестись сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16.

Детали: Великобритания приступит к обучению украинских пилотов. Идет работа над возможным предоставлением Украине истребителей F-16. Об этом сообщило британское правительство в понедельник, 15 мая.

«Этим летом мы приступим к начальному этапу обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов», — говорится в заявлении.

Отмечено, что эта подготовка идет бок о бок с усилиями Великобритании, направленными на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16, которые Украина выбрала для себя как лучший вариант.

Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил вопрос создания авиационной коалиции в интересах Украины. Первые решения будут в скором времени, сказал глава украинского государства на брифинге в Лондоне в понедельник, 15 мая.

«Мы хотим создать эту коалицию самолетов, и я очень уверен в этом. Мы говорили об этом, и вскоре вы увидите некоторые, по моему мнению, важные решения. Но я думаю, нам надо над этим еще немного поработать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в вопросе создания авиационной коалиции важна позиция каждой из стран G7.

«Мы говорим о G7, и здесь очень важна позиция каждой из этих стран, важно, чтобы эта позиция была объединена. Мы говорим о коалиции самолетов», — отметил Зеленский.

В свою очередь, Риши Сунак заверил, что Великобритания будет ключевой частью авиационной коалиции.

Мы будем ключевой частью коалиции партнеров, оказывающей такую поддержку Владимиру и Украине. Построить возможности Воздушных сил — непростое дело. Сюда входит не только передача самолетов, но и обучение пилотов и сопроводительная логистика, в чем Великобритания может играть большую роль, — сказал премьер.

Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая «начнется относительно скоро». Также позже на этой неделе будут проведены переговоры по авиационной коалиции с другими политическими лидерами.

В тему: Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км.

Тэги: Украина, Великобритания, обучение, самолеты, пилоты

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