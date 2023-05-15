Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км

Главное: Великобритания передаст Украине ударные беспилотники большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО. Новое оружие поддержит Украину накануне его ожидаемого военного контрнаступления в ближайшие месяцы.

Детали: Великобритания передаст Украине ракеты для систем ПВО и ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Об этом сообщает The Telegraph.

Указано, что новый пакет помощи от Британии, который будет объявлен через несколько дней после того, как Лондон объявил о передаче крылатых ракет Storm Shadow, будет включать в себя сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.

«На Даунинг-стрит заявили, что оружие поддержит Украину накануне ожидаемого военного контрнаступления в ближайшие месяцы, поскольку Киев пытается отвергнуть российские силы», — говорится в сообщении.

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