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Новости > Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км

Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км

Агата Кловская
15.05.23 13:21
181
Британия передаст Украине ударные беспилотники с радиусом действия более 200 км

Главное: Великобритания передаст Украине ударные беспилотники большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО. Новое оружие поддержит Украину накануне его ожидаемого военного контрнаступления в ближайшие месяцы.

Детали: Великобритания передаст Украине ракеты для систем ПВО и ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Об этом сообщает The Telegraph.

Указано, что новый пакет помощи от Британии, который будет объявлен через несколько дней после того, как Лондон объявил о передаче крылатых ракет Storm Shadow, будет включать в себя сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.

«На Даунинг-стрит заявили, что оружие поддержит Украину накануне ожидаемого военного контрнаступления в ближайшие месяцы, поскольку Киев пытается отвергнуть российские силы», — говорится в сообщении.

В тему: Макрон пообещал Украине бронемашины и танки.

Тэги: Украина, Великобритания, беспилотник, ПВО, война в Украине

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