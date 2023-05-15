В Госдуме РФ подтвердили болезнь Лукашенко

Главное: Александр Лукашенко уже пять дней не появляется в публичном пространстве. В РФ прокомментировали его болезнь.

Детали: Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заболел, но у него не ковид. Об этом он сказал в комментарии изданию Подъем.

По его словам, «там ничего такого сверхъестественного нет», это «не коронавирус» и «человек просто заболел».

Между тем Лукашенко уже пятый день не появляется в публичном пространстве. О его состоянии или местонахождении официально ничего не известно, а ряд медиа писал, что Лукашенко заболел. В пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают, а неофициально говорят, что тот работает с документами.

В тему: Появилась информация об ухудшении состояния здоровья Александра Лукашенко.