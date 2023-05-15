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Новости > Макрон пообещал Украине бронемашины и танки

Макрон пообещал Украине бронемашины и танки

Александр Панько
15.05.23 10:42
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Макрон пообещал Украине бронемашины и танки

Главное: Макрон пообещал Зеленскому передать десятки бронемашин и легких танков. Французский лидер обязался обеспечить техникой несколько батальонов ВСУ.

Детали: Франция в ближайшие недели обеспечит несколько батальонов ВСУ «десятками бронемашин и легких танков». Об этом говорится в совместной декларации Украины и Франции, которую в понедельник, 15 мая, опубликовал офис президента по итогам встречи лидеров обеих стран.

В декларации отмечается, что военная поддержка, которую оказывает Франция, будет продолжаться, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины.

«В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC», — говорится в документе.

Также отмечается, что Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить население от ударов России. Кроме национального вклада, Французская Республика активно участвует в мероприятиях Европейского Союза и НАТО по военной помощи Украине и подготовке украинских военных.

В тему: Танки Abrams могут поставить в Украину уже осенью.

Тэги: танк, бронемашина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, война в Украине

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