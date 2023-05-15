Выборы в Турции: похоже, судьба президентского кресла определится во втором туре

Главное: По результатам подсчета 98,82% голосов на выборах президента Турции Эрдоган набирает 49,35%, а Кемаль Киличдароглу — 45%. Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% и один голос, президентская гонка продолжится во втором туре, который состоится 28 мая.

Детали: Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции после подсчета 98% голосов. Об этом в понедельник, 15 мая, пишет Анадолу.

После подсчета 98,82% бюллетеней Эрдоган набирает 49,35% голосов, но не набирает 50% победы. В то же время, его главный соперник — кандидат от шестипартийного Оппозиционного объединения Национальный альянс Кемаль Киличдароглу — 45%. За кандидата от правого Альянса предков Синана Огана проголосовали 5,22%.

Президент Эрдоган побеждает по-прежнему в 51 провинции (в основном это центральная и северная часть страны, частично южные, восточные и западные провинции). Лидер оппозиции Киличдароглу одерживает победу в 30 провинциях (на востоке, западе и частично на юге). Столичная провинция Анкара и наиболее многочисленный по количеству населения Стамбул и дальше демонстрируют большую поддержку Киличдароглу.

Продолжается подсчет голосов по бюллетеням, полученным из заграничных избирательных участков. Еще остается возможность определения победителя в первом туре президентских выборов.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% и один голос, президентская гонка продолжится во втором туре, который состоится 28 мая.

В тему: В Турции проходят президентские выборы.