Джордж Сорос умер?

Главное: В Сети пишут о смерти финансиста Джорджа Сороса от сердечного приступа. Соросу - 92 года.

Детали: В сети распространяются слухи о смерти финансиста Джорджа Сороса от сердечного приступа. Изначально об этом сообщил англоязычный блоггер Мэтт Уоллес в Twitter.

Но на данный момент никаких подтверждений эта информация не получила.

Уоллес ранее писал о том, что Сорос якобы вывел капиталы из Твиттера, после того, как соцсеть купил Илон Маск.

Отметим, что Сороса "хоронят" не впервые. Иногда такие сообщения даже подхватывают СМИ. Так, еще в в 2013 году агентство Reuters поместило его некролог.

Соросу на данный момент 92 года.

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