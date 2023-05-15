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Новости > Потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысячам, — Генштаб

Потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысячам, — Генштаб

Александр Панько
15.05.23 09:22
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Потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысячам, — Генштаб

Главное: За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 580 оккупантов, а также три российских танка, 11 бронемашин и 24 беспилотника. Общее число ликвидированных оккупантов составляет 199 460 человек.

Детали: С 24 февраля 2022 по 15 мая 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 199 460 человек (+580 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

— 3759 (+3) танков;

— 7336 (+11) бронемашин;

— 3137 (+21) артиллерийских систем;

— 562 (+0) реактивных системы залпового огня;

— 316 (+2) средств ПВО;

— 308 (+0) самолетов;

— 294 (+0) вертолета;

— 2720 (+24) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 973 (+3) крылатые ракеты;

— 18 (+0) кораблей/катеров;

— 6034 (+16) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

— 407 (+3) единиц специальной техники.

В тему: 13 мая в Брянской области разбились два российских вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Глава ЧВК Вагнер Пригожин намекнул на то, что их сбила российская же ПВО.

Тэги: общество, Генштаб, оккупанты, война в Украине, потери россиян в войне

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