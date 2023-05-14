Выборы в Турции: после обработки 70% бюллетеней лидирует Эрдоган

Главное: Выборы президента и парламента прошли в Турции. Согласно результатам обработки 70% бюллетеней у Эрдогана - 51,06% голосов. У его соперника Кылычдароглу - 43,12%.

Детали: Всеобщие выборы президента и парламента прошли сегодня, 14 мая, в Турции. Главные претенденты на президентский пост: нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган (на него делает ставку РФ) и представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу (на него ставит Запад).

По информации на вечер 14 мая, согласно результатам обработки 70% бюллетеней у Эрдогана - 51,06% голосов. У его соперника Кемаля Киличдароглу - 43,12%. Результата действующего президента по мере подсчета постепенно снижается, а у оппозиционера возрастает.

Оппозиция утверждает, что на президентских выборах в Турции якобы лидирует прозападный ставленник Кылычдароглу с 47,42% голосов, у Эрдогана якобы 46,8%.