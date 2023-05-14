Российская ПВО сбила свои же два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35?

Главное: 13 мая в Брянской области разбились два российских вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Глава ЧВК Вангер Пригожин намекнул на то, что их сбила российская же ПВО.

Детали: 13 мая в Брянской области разбились четыре воздушных судна российской армии – два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Никто из членов экипажа не выжил.

Глава ЧВК Вангер Пригожин намекнул на то, что российские самолёты и вертолеты в Брянской области сбилап российская же ПВО. Он сказал, что все четыре объекта упали по кругу радиусом примерно в 20 километров и предложил подумать, какая система ПВО могла находиться в центре этого круга.

О том, что российские самолёты и вертолёты были сбиты российской системой ПВО сообщил и спикер Воздушных сил Украины Игнат.

Российские власти эту ситуацию пока официально не комментировали, хотя с момента инцидента прошли уже сутки.