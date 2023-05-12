В Греции на круглом столе раскритиковали НАТО

В столице Греции, Афинах, прошёл круглый стол, посвященный годовщине разгрома фашизма в Европе, на котором обсуждались современные угрозы разжигания 3-й мировой войны, а также политика НАТО, которая была названа «агрессивной».

Участие в круглом столе приняли экс-министр промышленной реконструкции Панагиотис Лафазанис, аналитик международной экономики Дионисиос Фламиатиос, профессор университета Техаса Никос Маркатос, инженер электронных технологий Альфонсо Пагас, политик Амиралис Елефериос, активист антивоенного движения Стефос Янис, представитель профсоюза юристов Константакис Арис, поэт и представитель греческого творческого профсоюза Стафакос Никос, директор Афинского института Достоевского, доктор истории Андрес Зафирис, администратор Space 2510 Элефтерия Карели и другие представители прессы и общественности Греции, сообщает сайт «Правовий контроль».

Присутствующие обсудили состояние современных отношений между Грецией и НАТО и возможность новой большой войны в Европе и, как следствие, перерастание её в мировую войну.

Выступающие акцентировали внимание на опасностях, которые таит современный период.

«Сегодня мир находится на острие бритвы. В опасности наша Родина, которая, к сожалению, является передовым плацдармом США-НАТО», — заявил экс-министр Панагиотис Лафазанис.

Присутствующие пришли к мнению, что современная политика НАТО направлена на разжигание войны и является попыткой решить свои геополитические проблемы за счёт вовлечения в причерноморский конфликт третьих стран, особенно зависимых от Вашингтона экономически.