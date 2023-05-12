Ученые предупреждают о существенном изменении климата на Земле к 2100 году

Главное: Согласно прогнозу, к 2100 году тропический климат распространится с 23% на 25% суши Земли. Большая часть земной поверхности станет засушливой.

Детали: К 2100 году почти половина территории Земли может войти в новые климатические зоны. Об этом говорится в исследовании Университета в Виргинии, пишет Science alert.

Изменения климата будут настолько серьезными, что придется перерисовывать карты, созданные в 1880-х годах.

«Прогнозируется, что к концу века от 38 до 50% мировой суши будет в климатической зоне, которая отличается от сегодняшней», — заявили ученые.

По их словам, если человечество в ближайшее время не сократит выбросы в атмосферу, то темпы глобального потепления будут ускоряться.

Под угрозой окажутся системы производства пищевых продуктов. Также распространятся болезни, передающиеся комарами.

Изменения ожидаются в холодных зонах Европы и Северной Америки. До 89% Европы и около 66% Северной Америки могут перейти в другой климатический пояс к 2100 году.

«Самые драматические изменения произойдут в полярной зоне, которая охватывала почти 8% площади суши нашей планеты между 1901 и 1930 годами. Сейчас она уже сократилась до 6,5%. С начала ХХ века Земля уже претерпела изменения климатической классификации 14,77% ее суши, причем наибольшие изменения наблюдались в Северной Америке, Европе и Океании. Этот результат основан на предыдущих оценках, сделанных в 2015 году с использованием климатических моделей, доступных к тому времени. Они показали, что к 2010 году примерно 5,7% общей площади Земли сместилось в сторону более теплых и сухих типов климата по сравнению с 1950 годом», — говорится в сообщении.

В тему: Европа находится на грани катастрофической засухи.