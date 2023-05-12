Страны ЕС передали Украине более тысячи ракет

Главное: Боррель заявил о передаче тысячи ракет Украине. Глава европейской дипломатии не уточнил, о каких именно типах ракет идет речь, но признал, что этого недостаточно.

Детали: В последние месяцы Украина получила от стран Евросоюза более 1 тысячи ракет. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на саммите по европейской обороне и безопасности в Брюсселе в четверг, 11 мая.

«Мы предоставили ей (Украине) более 1 тыс. ракет с 9 февраля, когда начали воплощать наш план по поставке боеприпасов», — заявил он.

Боррель не уточнил, о каких именно типах ракет идет речь и признал, что этого недостаточно.

«Я знаю, что этого недостаточно. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что намерен отложить контрнаступление. Конечно, Украине нужно больше готовиться, ей нужно больше оружия, ей нужно больше возможностей. И мы должны предоставить их», — резюмировал Боррель.

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