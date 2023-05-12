Игра престолов: приквел сериала «завис» из-за забастовки

Главное: Написание приквела сериала «Игра престолов» («Рыцари семи королевств: Межевой рыцарь») приостановлено. Причина — забастовка сценаристов.

Детали: Написание приквела сериала «Игра престолов» приостановлено из-за забастовки голливудских сценаристов. Об этом пишет The Guardian.

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин в своем блоге сообщил, что комната сценариста, пишущего приквел сериала «Рыцари семи королевств: Межевой рыцарь» для потокового сервиса Max, «закрыта на время забастовки» Гильдией писателей Америки, и добавил, что полностью поддерживает забастовку, и если бы сам находился в Лос-Анджелесе, то присоединился бы к ней.

Сколько будет длится забастовка пока неизвестно, отметили в издании.

«Возможно, участники Альянса производителей кино и телевидения завтра опомнятся и предложат какие-то существенные уступки, и все дело может быть завершено на следующей неделе», — сказал Мартин. «Однако я бы не стал на это рассчитывать... Я никогда не видел Гильдию такой сплоченной, как сейчас».

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