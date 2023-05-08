В Кремле возбудились от слов Буданова

Главное: Кремль отреагировал на готовность ГУР уничтожать россиян. В Москве с нетерпением ожидают осуждения слов Кирилла Буданова от европейских столиц, а особенно — от Вашингтона, пояснил Дмитрий Песков.

Детали: В России «решительно осудили» слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру до полной победы в войне. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 8 мая.

«Мы решительно осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что нужно, на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков добавил, что теперь Москва будет внимательно следить за реакцией Запада на такие заявления украинской власти и будет ждать их осуждения уже сегодня.

«Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона — особенно Вашингтона, — потому что представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому сегодня будем ждать этих осуждений», — отметил представитель Кремля.

Также Песков считает, что Киев «не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности».

В заключение он добавил: «И наконец, это заявление господина Буданова в очередной раз подтверждает правильность решения президента Путина начать „специальную военную операцию“ в Украине».

В тему: Буданов заявил, что российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле.