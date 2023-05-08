МОК изо всех сил старается вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт

Главное: Президент МОК Томас Бах во время визита в Китай сделал резонансное заявление. По его словам, сейчас организация делает все для того, чтобы вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт.

Детали: Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время визита в Китай заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться в международные спортивные мероприятия.

На заседании исполкома МОК, состоявшемся в марте, Бах отметил, что решение о том, смогут ли российские и белорусские спортсмены выступить на Олимпиаде в Париже в следующем году, будет принято «в надлежащее время».

Бах отметил, что нужно время, чтобы увидеть, как эти рекомендации принимаются и соблюдаются. Одна из рекомендаций, упомянутых Бахом, заключается в том, чтобы спортсмены из этих двух стран могли принять участие в парижской Олимпиаде с нейтральным статусом.

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии Олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования. Мы находимся в очень тесном сотрудничестве и обмене мнениями с международными федерациями, которые в данный момент несут ответственность за проведение своих соревнований. Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена в условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из этих двух страны должны принять участие в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже», — заявил Бах.

Бах признал, что существует риск политизации этого решения, но настаивает, что «любой бойкот накажет только их собственных спортсменов».

«Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень тверды в том, что эти решения должны приниматься ответственными спортивными организациями. Правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также понимают, что любой бойкот только накажет их собственных спортсменов и лишит их людей возможности гордиться своими спортсменами за их олимпийские выступления», — подчеркнул президент МОК.

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