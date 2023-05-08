Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > МОК изо всех сил старается вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт

МОК изо всех сил старается вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт

Александр Панько
08.05.23 15:31
177
МОК изо всех сил старается вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт

Главное: Президент МОК Томас Бах во время визита в Китай сделал резонансное заявление. По его словам, сейчас организация делает все для того, чтобы вернуть спортсменов из РФ и Беларуси в международный спорт.

Детали: Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время визита в Китай заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться в международные спортивные мероприятия.

На заседании исполкома МОК, состоявшемся в марте, Бах отметил, что решение о том, смогут ли российские и белорусские спортсмены выступить на Олимпиаде в Париже в следующем году, будет принято «в надлежащее время».

Бах отметил, что нужно время, чтобы увидеть, как эти рекомендации принимаются и соблюдаются. Одна из рекомендаций, упомянутых Бахом, заключается в том, чтобы спортсмены из этих двух стран могли принять участие в парижской Олимпиаде с нейтральным статусом.

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии Олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования. Мы находимся в очень тесном сотрудничестве и обмене мнениями с международными федерациями, которые в данный момент несут ответственность за проведение своих соревнований. Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена в условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из этих двух страны должны принять участие в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже», — заявил Бах.

Бах признал, что существует риск политизации этого решения, но настаивает, что «любой бойкот накажет только их собственных спортсменов».

«Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень тверды в том, что эти решения должны приниматься ответственными спортивными организациями. Правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также понимают, что любой бойкот только накажет их собственных спортсменов и лишит их людей возможности гордиться своими спортсменами за их олимпийские выступления», — подчеркнул президент МОК.

В тему: Более 30 стран выступили против участия РФ в Олимпиаде.

Тэги: Россия, спорт, Международный олимпийский комитет, Беларусь, Томас Бах

Комментарии

Статьи

27.04.23 11:27

Индекс борща 2023: как изменилась стоимость популярного украинского блюда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сценаристы Голливуда бастуют, а писатели в шоке от Искусственного интеллекта
04.05.23 13:28

Сценаристы Голливуда бастуют, а писатели в шоке от Искусственного интеллекта

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Эксперимент Милгрэма: почему люди готовы исполнять преступные приказы
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.05.23 16:58

Стало известно, сколько украинцев умерло от коронавируса с начала пандемии
08.05.23 16:30

Стало известно, где в Украине ожидаются майские заморозки
08.05.23 16:29

В Кремле возбудились от слов Буданова
08.05.23 16:00

Одна их африканских стран выпустила «золотую» цифровую валюту
08.05.23 15:46

Оккупанты уничтожили базу отдыха на Одесщине. Еще пять — повреждены
08.05.23 15:18

Украина получила крупный транш от Всемирного банка: стало известно, куда пойдут деньги
08.05.23 15:14

В ближайшие несколько дней некоторым областям Украины угрожают пожары
08.05.23 14:53

Россияне хотят мобилизовать жителей оккупированных территорий, прикрываясь «эвакуацией»
08.05.23 14:23

В Киеве на два дня усилили меры безопасности
08.05.23 14:05

Жертвами войны в Украине стали уже 480 детей
08.05.23 16:58

Стало известно, сколько украинцев умерло от коронавируса с начала пандемии
08.05.23 14:23

В Киеве на два дня усилили меры безопасности
08.05.23 13:18

Российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле, — Буданов
08.05.23 12:00

Летом в Украине возможны отключения электричества
08.05.23 11:24

Зеленский установил новый праздник на 9 мая
08.05.23 10:17

Киев пережил очередную массированную атаку иранскими «мопедами»
08.05.23 09:55

ВОЗ объявила о прекращении пандемии коронавируса
08.05.23 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 194 970 солдат
07.05.23 14:06

Черная фигура на коронации Карла III: что это было?
06.05.23 14:05

Коронация Карла III: трансляция
02.05.23 10:30

Жертвами войны в Украине стали уже 478 детей
02.05.23 10:22

В Киеве снова начал подниматься уровень воды
02.05.23 09:59

В мае украинцев ждет тридцатиградусная жара
02.05.23 10:16

Утро в Мелитополе началось с мощного взрыва
02.05.23 10:33

В США озвучили шокирующую цифру потерь россиян под Бахмутом
03.05.23 17:49

Ядерный удар по Украине и ракетный удар по ряду админзданий в Киеве планирует РФ, - утверждает Гулагу.нет
02.05.23 15:05

Украинцы стали чаще покупать новые автомобили: названы самые популярные марки
03.05.23 11:13

В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса в Украине
03.05.23 12:22

Зеленский запретил салюты, шумные ремонтные работы и ночную музыку
02.05.23 14:00

Стало известно, как чувствует себя Луческу после операции
Фото и Видео
В Индии людям на голову упал истребитель
В Индии людям на голову упал истребитель
В Индии людям на голову упал истребитель
В Индии людям на голову упал истребитель
Киев пережил очередную массированную атаку иранскими «мопедами»
Киев пережил очередную массированную атаку иранскими «мопедами»
Черная фигура на коронации Карла III: что это было?
Черная фигура на коронации Карла III: что это было?
Коронация Карла III: трансляция
Коронация Карла III: трансляция
Майкл Коупленд покорил три горные вершины... с холодильником на спине
Майкл Коупленд покорил три горные вершины... с холодильником на спине
Google показала очень необычный смартфон
Google показала очень необычный смартфон
Появилось видео, как в Польше снесли памятник бойцам 1-го Украинского фронта
Появилось видео, как в Польше снесли памятник бойцам 1-го Украинского фронта
Пригожин обещает вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая
Пригожин обещает вывести своих головорезов из Бахмута 10 мая
В Краснодарском крае снова прогремел взрыв на нефтебазе
В Краснодарском крае снова прогремел взрыв на нефтебазе
Пригожин на фоне горы трупов обматерил Шойгу и Герасимова
Пригожин на фоне горы трупов обматерил Шойгу и Герасимова
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.