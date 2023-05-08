Украина получила крупный транш от Всемирного банка: стало известно, куда пойдут деньги

Главное: Всемирный банк выделил Украине почти 190 миллионов евро. Их предоставили на льготных условиях.

Детали: Украина получила в фонд государственного бюджета 189,32 миллиона евро от Всемирного банка. Данная сумма была предоставлена нашей стране на льготных условиях от Международной ассоциации развития.

В министерстве финансов говорят, что этот заем был предоставлен в рамках Соглашения о финансировании проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» между нашей страной и Международной ассоциацией развития.

Уточняется, что срок погашения кредита составляет десять лет с четырехлетним льготным периодом.

Информируется также, что это деньги направят на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль.

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