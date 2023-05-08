В Киеве на два дня усилили меры безопасности

Главное: 8 и 9 мая в Киеве усилят меры безопасности. Под усиленный контроль будут взяты места возможных возложений цветов, в том числе вблизи мемориалов.

Детали: Правоохранители в Киеве будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы 8 и 9 мая. Об этом сообщает МВД Украины.

«Обеспечение публичной безопасности и порядка также будет происходить в местах возможных возложений цветов, в том числе вблизи мемориалов, путем выставления пеших нарядов. Также в эти поминальные дни правоохранители будут следить за правопорядком вблизи кладбищ», — говорится в сообщении.

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить в ближайшие укрытия.

Кроме того, на освобожденных территориях области остается минная опасность в лесных полосах, поэтому лучше не отдыхать в лесах и на побережьях водоемов.

В МВД напомнили, что в Киеве действует комендантский час с 00:00 до 05:00. В это время запрещено передвигаться по улицам города.

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