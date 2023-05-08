Жертвами войны в Украине стали уже 480 детей

Главное: 480 детей погибли во время войны в Украине. 964 несовершеннолетних получили ранения.
Детали: В Украине растет число жертв войны среди детей. Данные на понедельник, 8 мая, приводит Офис генерального прокурора.
Сообщается, что в результате боевых действий погибли уже 480 несовершеннолетних.
При этом 964 ребенка получили различные ранения.
Подчеркивается, что данные цифры не являются окончательными.
Как поясняется, продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадавших (погибших и раненых) детей в таких областях: Донецкой – 455, Харьковской – 275, Киевской – 128, Херсонской – 96, Запорожской – 89, Николаевской – 89, Черниговской – 70, Днепропетровской – 67, Луганской – 66.
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