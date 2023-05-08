В селе под Киевом маленькая девочка погибла жуткой смертью

Главное: В Киевской области произошел смертельный пожар. Погиб ребенок.

Детали: В селе Мусийки Иванковской общины в Киевской области произошла жуткая трагедия. Тут в результате пожара в частном доме погибли семилетняя девочка, которая отравилась угарным газом.

Об этом информирует начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, во время возгорания в доме находилися отец и шестеро малолетних детей.

Отмечается, что вероятной причиной пожара стала неисправность электросети.

На месте работают полиция и ГСЧС.

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