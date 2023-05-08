После российских обстрелов в Украине вновь фиксируют проблемы с электричеством

Главное: Украина вновь столкнулась с проблемами с электричеством. После обстрелов России.

Детали: После недавних обстрелов со стороны России Украина вновь столкнулась с проблемами с электричеством. О ситуации на понедельник, 8 мая, поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что после ночной атаки БПЛАмагистральная энергетическая инфраструктура нашей страны не пострадала, однако появились новые повреждения вдоль линии фронта.

Информируется о том, что в результате обстрелов вдоль линии фронта и обстрелов пограничных снова возникли повреждения в распределительных сетях (облэнерго) в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме этого говорится, что в Сумской области обесточенными остаются около тысячи потребителей, в Черниговской области – около 1,2 тысячи потребителей.

Также в Херсонской области россияне обстреляли объект генерации, продолжается возобновление питания потребителей.

Отмечается, что энергетики Днепропетровской области завершили возобновление энергоснабжения 4,5 тысячи потребителей.

Как стало известно, специалисты Харьковоблэнерго полностью возобновили питание села Граково, которое более года было обесточено из-за продолжавшейся до середины сентября 2022-го года оккупации и боевых действий.

Подчеркивается, что сейчас производство электроэнергии полностью покрывает потребление.

Говорится и о том, что вторая волна половодья идет на убыль, но гидроэлектростанции продолжают активно работать. Кроме того, сезонно увеличили производство электроэнергии солнечные и ветровые электростанции.

В «Укрэнерго» сообщили, что продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. В Украину импорт не происходит.

Резюмируется, что на всех поврежденных объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы.

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