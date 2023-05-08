Российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле, — Буданов

Главное: Кирилл Буданов заявил, что, развязав войну, россияне видели свой имперский проект как конец «украинской истории». Но ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско.

Детали: Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к гражданам по случаю Дня памяти и примирения в понедельник, 8 мая. Он заверил в победе Украины над агрессором и мести врагу за каждое военное преступление.

Буданов напомнил, что в День памяти и примирения украинцы выражают уважение и благодарность всем борцам против нацизма.

«Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир», — отметил Буданов.

По его словам, развязав войну, россияне видели свой имперский проект как конец «украинской истории».

«Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное — тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа. Мы стоим крепко, боремся и живем!», — заверил Буданов.

Он пообещал месть врагу за каждую ракету и бомбу, каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине.

«Мы отомстим! Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Ведь ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско!», — резюмировал Буданов.

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