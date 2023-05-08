Данилов рассказал, что ждет Россию в будущем

Главное: Для России сейчас происходит катастрофа, но хуже всего, по мнению секретаря СНБО, впереди. РФ ждут поражение, распад, трибунал и контрибуции.

Детали: Сейчас происходит катастрофа для России, однако хуже всего впереди. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter в воскресенье, 7 мая.

«Самая большая геополитическая катастрофа», о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и хуже всего впереди — поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина!", — написал он.

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