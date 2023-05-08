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Новости > Летом в Украине возможны отключения электричества

Летом в Украине возможны отключения электричества

Агата Кловская
08.05.23 12:00
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Летом в Украине возможны отключения электричества

Главное: В Украине летом могут отключать электричество. Названы причины.

Детали: Грядущим летом в Украине возможны отключения электричества. Были озвучены причины – состояние энергосистемы после атак России и необходимость выводить блоки в плановые ремонты перед следующим отопительным периодом.

Об этом сказано в материале РБК-Украина.

Так, в «Укрэнерго» сказали, что ремонтная кампания этим летом будет самой тяжелой в истории нашего государства.

Отмечается, что согласно отчету Всемирного банка, 60% украинской генерации получило повреждения обстрелами и ракетными атаками.

Сообщается, что значительный процент электростанций все еще находится под вражеской оккупацией.

Информируется: «И это будет первое лето в истории Украины, когда нам не будет доступна Запорожская атомная электростанция, которая занимали около 25% в структуре производства электроэнергии».

Говорится также о том, что в прошлые годы, когда летом в ремонт уходили блоки больших электростанций, их заменяли другие крупные электростанции.

В публикации сказано: «Лето – традиционный период для ремонтной кампании атомных энергоблоков. В этом сезоне ситуация осложняется тем, что все крупные ТЭС и ГЭС получили повреждения от обстрелов. Поэтому у энергетиков дополнительные вызовы, так как из-за повреждений ремонты будут продолжаться дольше и сложнее».

В то же время директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев поведал, что только на объекты энергетической инфраструктуры было совершено 15 ракетных и 18 дроновых атак, почти две тысячи различных средств поражения так или иначе повредили эти объекты.

Уточняется, что сейчас сохраняется шаткий баланс, темпы восстановления выше, чем темпы их разрушения, потому что обстрелы продолжаются.

Он сказал: «Шаткий баланс означает, что если по каким-то причинам выводится из строя или происходит аварийное выключение какого-то энергоблока, то украинская система нуждается в импорте. Но если это будет аварийное выключение большого количества энергоблока – 3-4 мощностью от 300-500 МВт - то импорт не сможет компенсировать эти потери».

В свою очередь директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко сказал, что сейчас начинается летняя кампания по подготовке к осенне-зимнему периоду, поэтому блоки выводятся в ремонт.

Так, специалист заявил: «Например, сегодня из девяти атомных блоков работают шесть, три находятся в ремонте. Где-то в июне, июле и августе эти блоки будут выведены в ремонт по максимуму. Кроме того, будут выведены блоки тепловых электростанций. Так что в это время может быть определенный дефицит мощности. Я думаю, до 1 ГВт в пиковые часы. Но, безусловно, не будет такой критической ситуации в энергетике, которая была в зимний период».

В тему: Украина начала продавать электричество еще в одну страну.

Тэги: общество, война, электричество, новости Украины

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