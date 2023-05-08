В Мелитополе и Бердянске оккупанты закрывают продуктовые магазины

Главное: В Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись вражеские продуктовые магазины «Мера». Местные жители сообщают, что донецкий владелец сбежал из Мелитополя.

Детали: Убегая из Запорожской области, россияне закрывают продуктовые супермаркеты, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«У оккупантов подгорает так, что бегут дальше, чем видят, оставляя людей на грани гуманитарной катастрофы», — сказал Федоров.

Он сообщил, что в Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись вражеские продуктовые магазины «Мера». Жители сообщают, что донецкий владелец сбежал из Мелитополя.

«Интересно, что в преддверии таинственного закрытия в „Мере“ объявили скидки на большинство товаров. Такую щедрость объясняли „первым днем рождения“ магазинов. Первый стал последним?», — подчеркнул мэр.

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