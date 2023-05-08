Зеленский установил новый праздник на 9 мая

Главное: 9 мая в Украине будут отмечать День Европы, а 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий указ подписал Зеленский.

Детали: Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в Украине празднование Дня Европы 9 мая. Об этом он сказал во время видеообращения.

Также глава государства подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Вермахта», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не забудет вклад своего народа в победу над нацизмом, и не даст соврать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа.

«Многие годы назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы — для празднования достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы», — подчеркнул Зеленский.

В тему: В Украине перенесли празднование Дня победы.