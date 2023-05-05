Разведка США не верит в использование Россией ядерного оружия

Главное: Россия вряд ли применит свое ядерное оружие во время войны в Украине, считают в американской разведке.

Детали: В американской разведке считают маловероятной возможность того, что Россия применит ядерное оружие во время войны в Украине. Об этом заявили директор национальной разведки США Аврил Гейнс и директор Разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррье, передает Голос Америки.

Отмечается, что вопросы ядерного оружия обсудили во время слушаний по внешним угрозам в Комитете Сената США по вооруженным силам в четверг, 4 мая.

Сенатор Ангус Кинг спросил у глав разведки: «Каков анализ вероятности применения Путиным ядерного оружия, что может спровоцировать это, и насколько это вероятно?»

На этот вопрос директор Разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррье ответил: «Я думаю, в природе конфликта всегда есть такая возможность. Сейчас мы считаем это маловероятным».

В свою очередь директор национальной разведки США Аврил Гейнс подтвердила эту оценку: «Я считаю, с точки зрения разведки, это очень маловероятно. Такова наша текущая оценка».

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