Мэра Одессы Труханова отправили под арест

Главное: Суд отправил под арест мэра Одессы. У Геннадия Труханова не нашлось 30,866 млн гривен для внесения залога, ранее назначенного судом.

Детали: Городской глава Одессы Геннадий Труханов взят под стражу в рамках расследования дела по одесскому заводу Краян. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в четверг, 4 мая.

«Дело Одесского Краяна — городской глава Одессы взят под стражу», — было сказано в коротком сообщении.

Чуть позже в САП отметили, что сегодня Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Труханову. Причиной ареста стало то, что он не внес определенный судом ранее залог в размере 30,866 млн гривен. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

ВАКС заслушал доводы сторон и частично удовлетворил ходатайство, применив к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн гривен залога.

«Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда», — добавили в САП.

В тему: Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в городе.