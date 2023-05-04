Озвучена цифра сдавшихся в плен оккупантов в апреле

Главное: Более 3000 военных РФ решили сдаться в плен в апреле. Всего за время существования проекта «Хочу жить» получено более 16 тысяч обращений от российских оккупантов.

Детали: В апреле количество обращений в государственный проект «Хочу жить» составило более трех тысяч российских военных. Об этом сообщил спикер проекта Виталий Матвиенко во время пресс-конференции.

«За апрель количество обращений у нас выросло по сравнению с мартом 2023 года на 10% и составляет 3 200 обращений», — отметил он.

Всего за время существования проекта было получено более 16 тысяч обращений от российских оккупантов. Сайт посетило более 36 млн человек, из них 32 млн — с территории России.

Как показал соцопрос, проведенный среди российских пленных в апреле, 40% оккупантов сдались в плен добровольно.

Кроме того, результаты первого социологического исследования российских военнопленных, проведенного Координационным штабом в рамках проекта «Хочу жить», свидетельствуют, что высшее образование среди всех респондентов имеют только 10,9% опрошенных.

По словам руководителя проектов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Скоцика, 57,7% опрошенных военнопленных имеют среднее специальное образование, 19,2% окончили только школу, 12,2% не получили среднее образование.

Указывается, что в военных действиях в Украине принимают участие представители практически всех регионов России, а также незаконно мобилизованные на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма.

Опрос проводился в апреле через анкетирование. Были опрошены 400 военнопленных.

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