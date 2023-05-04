Зеленский встретился с руководством суда в Гааге

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Гаага осудит Путина за военные преступления в Украине. Киев не может допустить ни «гибридного» иммунитета, ни «гибридного» мира, связанного с приостановкой военных действий, пояснил президент.

Детали: Международный уголовный суд (МУС) в Гааге осудит президента страны-агрессора России Владимира Путина за военные преступления в Украине. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в МУС в четверг, 4 мая.

«Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим. А мы победим», — сказал Зеленский.

По его словам, «украинский суд может обеспечить ответственность за большинство преступлений, совершенных оккупантами».

«Но только один институт способен отреагировать на преступление агрессии. Это трибунал, а не что-то гибридное. Это формально закроет тему, но это будет компромиссом», — сказал президент, подчеркнув: «Мы должны иметь полноценный трибунал и полноценную справедливость».

«Мы не можем допустить ни „гибридного“ иммунитета, ни гибридного мира, связанного с приостановкой военных действий. Правосудие и справедливость — это то, что нужно нам, а не гибридные формы», — отметил он.

Зеленский призвал «трансформировать опыт Нюрнбергского трибунала в новые операционные правила».

«Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за преступление агрессии — как гарантии неповторения такой агрессии. Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправданий, не должны ссылаться на недостатки существующего международного права. Зато мы должны принимать смелые решения, которые исправят эти недостатки. Именно это имели в виду инициаторы Нюрнберга», — сказал президент.

Также Зеленский встретился с президентом Международного уголовного суда (МУС) Петром Хофмански и секретарем суда Освальдо Завалом Агилером.

Во время встречи Зеленский отметил важность принятого МУС решения по выдаче ордеров на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка государства-агрессора по обвинению в депортации украинских детей.

«Эти преступления требуют особого, первоочередного внимания. Мы должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить массовые депортации и создать универсальный механизм для защиты детей», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях против человечности и геноциде украинского народа является принципиальным для Украины.

«Для нас результат — это исключительно конкретные приговоры всем российским военным преступникам, включая высшее руководство страны-агрессора», — заявил Зеленский.

Глава государства отдельно поднял вопрос о важности комплексной работы нашего государства, которая осуществляется с целью создания институциональных границ для привлечения к ответственности виновных за преступление агрессии против Украины. Он добавил, что Украина делала и будет делать все необходимое для расследования и преследования внутри национальной юрисдикции за массовые зверства, совершенные РФ во время этой войны.

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