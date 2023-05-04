Священники Киевской епархии УПЦ передали гуманитарную помощь ВСУ и жителям Херсонщины и Николаевщины

Главное: Священники и волонтеры Киевской епархии с 1 по 4 мая доставили гуманитарный груз от Украинской Православной Церкви, Синодального отдела социальной помощи и гуманитарных вопросам военным и гражданским жителям во фронтовые регионы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», во время гуманитарной миссии волонтерам удалось посетить горячие точки Херсонщины и Николаевщины.

«Мы побывали в наиболее обстреливаемых и опасных местах Херсона и населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей, в районах, которые находятся в нескольких километрах от линии фронта и обстреливаются ежедневно. Мы побывали с гуманитарной помощью в Херсоне, в наиболее пострадавшем его районе — Корабельном, или Острове, доставили помощь в наиболее пострадавший поселок Херсонщины — Александровку, которая практически вся разрушена», — отметил глава отдела благотворительности и социального служения Киевской епархии протоиерей Константин Дворовой.

Священники также побывали в Белозерке, Станиславе, Чернобаевке, Посаде — Покровском, Камышанах. Жители этих населенных пунктов нуждаются в помощи: нет тепла, света, снабжения лекарствами, постоянные обстрелы.

Миссия милосердия передала гуманитарную помощь храмам и монастырям Херсона: одежду, обогреватели, лекарства, продукты питания для беженцев и проживающих там детей.

Священники посетили боевые части ВСУ, ведущие бои на Херсонском и Каховском направлениях. Военным передали энергетики, теплые вещи, медикаменты, продукты питания и военное снаряжение.

В тему: Священники Волынской епархии УПЦ посетили с гуманитарной миссией военнослужащих ВСУ на Востоке.