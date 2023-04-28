Священники Волынской епархии УПЦ посетили с гуманитарной миссией военнослужащих ВСУ на Востоке

Главное: Священники Волынской епархии 25-27 апреля посетили с гуманитарной миссией военнослужащих ВСУ на Востоке.

Детали: В гуманитарной поездке приняли участие: руководитель молодежного отдела Волынской епархии архимандрит Илья (Вишневский), настоятель Благовещенского ставропигиального храма города Луцк протоиерей Владимир Литвинчук, настоятель Христо-Рождественского храма города Горохов протоиерей Андрей Гаврилюк, настоятель Николаевского храма села Пульмо (Владимир-Волынская епархия) протоиерей Александр Черевко, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Собирали продуктовую, медицинскую и бытовую помощь приходы Волынской и Владимир-Волынской епархий. Также к сбору гуманитарной помощи присоединился БФ «Добра справа», благодаря которому гуманитарный груз пополнился необходимыми вещами для медицинской роты ВСУ.

Волынские священники посетили военных двух бригад ВСУ, поздравили их с Пасхой и передали им продукты питания, средства гигиены, скобы, пленку для новых блиндажей, аптечки, окопные свечи, энергетики, передачи от родных и т.д. Одному из подразделений был передан генератор.

От БФ «Добра справа» клирики Волынской епархии передали для военных медиков носилки тактические и эвакуационные, израильские бандажи, разные препараты и средства кровоостанавливающего действия.

Военнослужащие поблагодарили священников за их гуманитарную деятельность и постоянные молитвы за украинское войско.

Кроме того, в ходе поездки отцы-волонтеры доставили гуманитарную помощь больнице в Изюме. Медицинскому заведению были переданы пищевые продукты, одежда, медикаменты, инвалидные коляски, костыли и другие необходимые вещи.

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