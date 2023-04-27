В столице прихожане храма УПЦ собрали более четверти млн гривен на пошив одежды танкистам ВСУ

Главное: В Киеве прихожане Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана присоединились к сбору средств для пошива специальных комбинезонов для танкистов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», кроме самих комбинезонов, активные прихожане храма военным передадут гуманитарную помощь и приготовили вкусности: собственноручно налепили вареников.

«Вместе со Всеукраинским союзом ветеранов Афганистана, вместе со многими людьми доброй воли было собрано более четверти миллиона гривен. Сегодня они отправляются на передовую для военных ВСУ, которые служат под руководством ветеранов Афганистана», — отметил настоятель Афганского храма протоиерей Сергей Ющик.

В каждый комбинезон вложили православный молитвослов и икону для воина.

Уже сегодня гуманитарный груз отправляется на передовую.

В тему: На Хмельнитчине верующие УПЦ передали для ВСУ денежную и гуманитарную помощь.