Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Хмельнитчине верующие УПЦ передали для ВСУ денежную и гуманитарную помощь

На Хмельнитчине верующие УПЦ передали для ВСУ денежную и гуманитарную помощь

Александра Кудрявцева
25.04.23 17:25
119
На Хмельнитчине верующие УПЦ передали для ВСУ денежную и гуманитарную помощь
Главное: На Хмельнитчине верующие Свято-Вознесенского храма УПЦ села Зяньковцы передали 10 тысяч гривен для нужд воинов ВСУ. 
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, к благотворительной акции присоединились духовенство, верующие и волонтеры сел Нижнее, Яскивцы, Шпиченцы Деражнянского благочиния епархии. 
 
Благодаря стараниям и милосердию людей удалось собрать для ВСУ гуманитарную помощь и продукты питания.
 
Свято-Михайловский храм города Деражни передала 3 тысячи гривен и 20 литров дизельного топлива на нужды воинов ВСУ.
 
Также прихожане Свято-Преображенского храма Хмельницкого передали украинским военнослужащим в Бахмут автомобиль с продуктами.
 
«Низкий поклон и искренняя благодарность нашим мужественным воинам за то, что каждый день приближают победу Украины!», – говорится в сообщении епархии.
 
В тему: Хмельницкая епархия УПЦ передала автомобиль для нужд ВСУ.

Тэги: гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

Комментарии

Статьи

24.04.23 16:49

Украинская молодежь спасает стареющее польское общество

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Китай устроил революцию в мире аккумуляторов
23.04.23 20:35

Китай устроил революцию в мире аккумуляторов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Фильм «Эгрегор» - мистика с антихристианским душком и плохой игрой актеров
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.04.23 16:53

В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса
25.04.23 16:23

Астрономы обнаружили планету, покрытую океаном
25.04.23 15:57

Наев рассказал о ситуации на северных рубежах
25.04.23 15:26

Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ
25.04.23 14:55

Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи
25.04.23 14:26

Армянские друзья Украины проведут благотворительный концерт в поддержку ВСУ
25.04.23 14:19

В США назвали условия вступления Украины в НАТО
25.04.23 14:01

Глава Болградского МРЭО Пейчев торгует «липовыми» правами международного образца, - СМИ
25.04.23 13:51

Красную площадь в Москве закрывают для посетителей
25.04.23 13:26

На Кипре несколько тысяч украинских беженцев выселят из гостиниц
25.04.23 16:53

В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса
25.04.23 15:26

Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ
25.04.23 14:19

В США назвали условия вступления Украины в НАТО
25.04.23 11:53

В 33 городах и селах нарушено сообщение из-за подтоплений
25.04.23 09:48

Оккупанты обстреляли центр Купянска
25.04.23 08:03

Белый дом сделал заявление по поводу украинского контрнаступления
25.04.23 07:56

В ЕС говорят, что уже передали Украине вооружение на 13 миллиардов евро
24.04.23 16:16

Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024
24.04.23 14:21

В ГУР анонсировали знаковую битву для новейшей истории Украины
24.04.23 13:27

В ВСУ анонсировали «сезон бавовны» в Крыму
21.04.23 14:57

Заболеваемость коронавирусом в Украине уверенно снижается
18.04.23 20:51

Глава Минэнерго намекнул на повышение тарифов на электроэнергию в Украине
19.04.23 13:00

Официальный уровень безработицы в Украине снизился до исторического минимума
19.04.23 15:55

Германия передала Украине вторую систему ПВО Iris-T, — Spiegel
21.04.23 14:05

В канадском аэропорту произошла необычная кража
20.04.23 10:32

В NASA скорректировали планы по поводу высадки астронавтов на Луну
20.04.23 14:19

Шмыгаль рассказал, сколько стран участвуют в восстановлении Украины
20.04.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 184 420 солдат
19.04.23 10:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 183 750 солдат
19.04.23 12:41

Стало известно, что происходит с ипотечным кредитованием в Украине
Фото и Видео
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Оккупанты обстреляли центр Купянска
В Германии экоактивисты провели необычную акцию
В Германии экоактивисты провели необычную акцию
Появилось видео, как в небе над Непалом загорелся самолет
Появилось видео, как в небе над Непалом загорелся самолет
Буданов поведал о темпах мобилизации в России
Буданов поведал о темпах мобилизации в России
Ночью в Севастополе раздались взрывы
Ночью в Севастополе раздались взрывы
В Индии мужчина погиб после того, как на него упала корова
В Индии мужчина погиб после того, как на него упала корова
В Николаевской области женщину чудом выжила, попав под поезд
В Николаевской области женщину чудом выжила, попав под поезд
В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного подростка
В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного подростка
В Мали прогремели взрывы – погибли люди
В Мали прогремели взрывы – погибли люди
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
В селе на Киевщине нашли противотанковую мину
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.