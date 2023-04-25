На Хмельнитчине верующие УПЦ передали для ВСУ денежную и гуманитарную помощь

Главное: На Хмельнитчине верующие Свято-Вознесенского храма На Хмельнитчине верующие Свято-Вознесенского храма УПЦ села Зяньковцы передали 10 тысяч гривен для нужд воинов ВСУ.

Благодаря стараниям и милосердию людей удалось собрать для ВСУ гуманитарную помощь и продукты питания.

Свято-Михайловский храм города Деражни передала 3 тысячи гривен и 20 литров дизельного топлива на нужды воинов ВСУ.

Также прихожане Свято-Преображенского храма Хмельницкого передали украинским военнослужащим в Бахмут автомобиль с продуктами.

«Низкий поклон и искренняя благодарность нашим мужественным воинам за то, что каждый день приближают победу Украины!», – говорится в сообщении епархии.