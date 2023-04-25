На Хмельнитчине верующие УПЦ передали для ВСУ денежную и гуманитарную помощь

Китай устроил революцию в мире аккумуляторов
В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса
Идет зачистка полосы левобережья на Херсонщине, — ВСУ
В США назвали условия вступления Украины в НАТО
В 33 городах и селах нарушено сообщение из-за подтоплений
Оккупанты обстреляли центр Купянска
Белый дом сделал заявление по поводу украинского контрнаступления
В ЕС говорят, что уже передали Украине вооружение на 13 миллиардов евро
Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024
В ГУР анонсировали знаковую битву для новейшей истории Украины
В ВСУ анонсировали «сезон бавовны» в Крыму