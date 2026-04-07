Киевляне могут остаться без отопления следующей зимой

Большая часть Киева в следующем отопительном сезоне может остаться без отопления, следует из слов главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова в эфире телеканала ICTV.

Максим Бахматов отметил, что в результате систематических ударов РФ Дарницкая ТЭЦ была полностью уничтожена, а ТЭЦ-6 — на 80%.

«ТЭЦ-6 (обслуживает) Деснянский район, Оболонский район, Днепровский, немного Дарницкого. ТЭЦ-4 — это Днепровский и Дарницкий районы», — подчеркнул глава Деснянской РГА, напомнив, что более чем тысяче столичных домов так и не смогли вернуть тепло до окончания отопительного сезона.

Максим Бахматов добавил, что ничто не помешает России повторить удары по столичным ТЭЦ.

«Киевские ТЭЦ — прицельная мишень для Путина. Ракеты у него есть. Он будет дальше бить по ТЭЦ и он их добьет. Даже если вложить 5 миллиардов. Он скажет: молодцы, и снова вложит», — пояснил чиновник.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Дарницкая ТЭЦ временно остановила работу из-за последствий атак российских оккупантов. Без отопления временно остались более тысячи домов.