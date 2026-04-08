Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал одиозное заявление по поводу войны в Украине. Оно прозвучало в Венгрии, куда он приехал перед парламентскими выборами, чтобы поддержать премьер-министра страны Виктора Орбана.

Политик сказал: «Зерна этого конфликта были посеяны задолго до начала боевых действий».

Добавляется: «Предпосылки войны появились, когда европейские лидеры приняли решение глубоко погрузиться в специфическую энергетическую экономику, фактически отрезав себя от нефти и природного газа, поступавших с Востока. Это было огромной ошибкой».

