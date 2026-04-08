Трамп может отказаться от идеи уничтожить Иран

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отреагировал на желание президента США Дональда Трампа уничтожить Иранскую цивилизацию. До возможного удара остаются считанные часы.

В социальной сети Х политик написал: «Дипломатические усилия по мирному урегулированию продолжающейся войны на Ближнем Востоке неуклонно, уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем. Чтобы позволить дипломатии идти своим чередом, я убедительно прошу президента Трампа продлить срок на две недели».

Глава правительства призвал стороны соблюдать прекращение огня в течение этого времени.

На это отреагировали в США.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт информировала: «Президент был ознакомлен с этим предложением, и ответ последует».

Сам американский лидер сказал: «Мы находимся в самом разгаре жарких переговоров».

