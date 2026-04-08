В ООН отреагировали на кровожадную риторику Трампа по поводу Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который пообещал уничтожить Иранскую цивилизацию. Его слова привел официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Было сказано: «Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлениями, предполагающими, что целые гражданские населения или цивилизации могут нести последствия политических и военных решений».

Подчеркивается: «Не существует такой военной цели, которая оправдывала бы полное уничтожение инфраструктуры общества или преднамеренное причинение страданий гражданскому населению».

В ООН настаивают на том, что конфликты заканчиваются тогда, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения, и призвали к активизации дипломатических усилий для поиска мирного решения.

