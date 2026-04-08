Одиозный американский журналист призвал военных саботировать приказы Трампа

Одиозный американский журналист Такер Карлсон восстал против президента США Дональда Трампа. Призвал военных саботировать любые приказы о нанесении ударов по Ирану, включая использование ядерного оружия.

Он сказал: «Люди, которые находятся в прямом контакте с президентом, должны сказать: «Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю все возможное в рамках закона, чтобы остановить это, потому что это безумие. И если приказ будет отдан, я не стану его выполнять. Разбирайся с кодами в ядерном чемоданчике сам».

Добавляется: «Сейчас на кону стоит абсолютно все. Это не истерия».

Ранее Трамп сделал ну очень кровожадное заявление по поводу Ирана.