Иран ответил на ультиматум Трампа

Иран фактические отверг последний ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Заявление сделал постоянный представитель страны в ООН Амир Саид Иравани.

Оно прозвучало во время Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Он сказал: «Иран категорически отвергает временное прекращение огня, особенно в свете июньских событий, когда военные действия возобновились под надуманным предлогом».

Добавляется: «Прекращение огня в этом контексте служит лишь для перевооружения и подготовки к продолжению новых преступлений».

Ранее Трамп сделал ну очень кровожадное заявление по поводу Ирана.