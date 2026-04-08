Во вторник, 7 апреля, скончался легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Румыну было 80 лет.

Как известно, специалиста госпитализировали 29 марта, когда ему стало плохо в расположении сборной Румынии после поражения от Турции (0:1) в плей-офф отбора ЧМ-2026.

Позже, 2 апреля, он покинул свой пост.

Уже 3 апреля Мирча Луческу пережил острый инфаркт миокарда прямо в больнице, после чего его ввели в медикаментозную кому после тяжелых сердечных аритмий, которые перестали поддаваться лечению.

Отметим, что во время КТ у тренера были обнаружены многочисленные признаки ишемических церебральных инсультов и воспаления легочной тромбоэмболии, а его состояние оценивалось как критическое.

Напомним, что Мирча Луческу пятнадцать лет работал в Украине, где возглавлял донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

