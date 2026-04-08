Орбан хочет организовать мирный саммит США и России по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании организовать мирный саммит США и России по Украине. Произошло это во время его встречи с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.

Глава правительства сказал: «Ранее Дональд Трамп инициировал мирный саммит между США и Россией и предложил Венгрию и Будапешт в качестве места проведения. Это практически единственное возможное место в Европе. И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки».

Также добавляется: «Венгрия и сейчас готова, если США и Россия сочтут, что необходим мирный саммит между ними, то Будапешт будет рад предоставить площадку для этой встречи и готов к этому».

Ранее Вэнс прокомментировал мирный процесс по Украине.