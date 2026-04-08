NASA показало обратную сторону Луны

NASA поделилось впечатляющим фото, на котором запечатлена обратная сторона Луны. Кадр был опубликован на странице NASA в Instagram. Снимок сделали астронавты миссии Artemis II, которая совершает полет вокруг спутника Земли.

На новой фотографии справа показана часть ближней стороны Луны — той, которую мы видим с Земли. Слева же — часть обратной стороны Луны.

"Ближнюю сторону можно узнать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность, которые образовались в начале истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков — это бассейн Ориентале, кратер шириной почти 600 миль (около 965 км), который охватывает как ближнюю, так и обратную стороны Луны. Экипаж "Артемиды II"— первые люди, которые когда-либо видели весь бассейн Ориентале«, — говорится в сообщении.

В NASA отметили, что все, что находится слева от кратера, — это обратная сторона Луны, которое мы не видим с Земли. Все потому, что Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она вращается вокруг нашей планеты.

В последний раз обратную сторону Луны показывали еще в 1972 году. Во время миссии «Аполлон-17».

Помимо публикации впечатляющих снимков из космоса, миссия, стартовавшая несколько дней назад, уже успела установить рекорд. Экипаж удалился от Земли на 252 760 миль или 406 776,26 км, сообщает The Times.

Во время миссии «Аполлон-13» в 1970 году астронавты удалились на расстояние 248 655 миль или 400 171,1 км.

Напомним, в начале апреля впервые за 54 года была запущена миссия за пределы орбиты Земли. Миссия Artemis II отправилась к Луне.