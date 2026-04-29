Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть и газ

В 2026-м в мире вырастут цены на нефть и газ. Оценку изменения стоимости по сравнению с прошлым годом представил Всемирный банк.

Эксперты говорят, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке стоимость нефти марки Brent в этом году составит 86 долларов за баррель, что на 24,6% больше по сравнению с 69 долларами годом ранее.

Ожидается, что в следующем году показатель опустится на 18,6%, до 70 долларов за баррель.

Добавляется, что цены на газ в Европе увеличатся на 25,4%, а в следующем году снизятся на 20%.

Указывается, что цены на австралийский уголь вырастут на 19,9%, в следующем упадут на 11,5%.

В отчете сказано: «В 2026-м году индекс цен на энергоносители Всемирного банка, по прогнозам, вырастет на 24% (в годовом исчислении). Это первый годовой рост с 2022-го года, за которым последует снижение на 17% в 2027-м году».

Подчеркивается, что подобный прогноз предусматривает, что наиболее острая фаза сбоев закончится в мае, а экспорт энергоносителей через Ормузский пролив постепенно вернется к довоенному уровню к октябрю, и среднесрочное влияние на торговлю и производственные мощности будет ограниченным.

Ранее ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+.